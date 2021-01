18-Jähriger aus Kaldenkirchen Opfer : Sechs Jugendliche als räuberische Erpresser

Die Polizei konnte am Sonntag in Breyell schnell zwei von sechs Jugendlichen fassen, die von einem 18-Jährigen Geld erpressten (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Nettetal Sechs Jugendliche haben am Sonntag einem 18-Jährigen vor der Gesamtschule aufgelauert, geschlagen und von ihm Geld erpresst. Zwei der Täter konnten von der Polizei gefasst werden, sie waren erst 14 und 15 Jahre alt.

Zumindest zwei von vermutlich sechs Tätern konnte die Polizei am Sonntag im Rahmen einer Fahndung nach einer räuberischen Erpressung festnehmen. Eine bisher noch unbekannte junge Frau, die sich Sammy nannte, verabredete sich mit einem 18-Jährigen aus Kaldenkirchen an der Gesamtschule Breyell an der Von-Waldois-Straße.