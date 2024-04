Erster Einsatz im Karneval Sean Walzebuk ist Nettetals neuer Jugendpfleger

Ganz schön viel für einen 33-Jährigen. Aber Walzebuk kennt durchaus einen gemeinsamen Nenner, den all das für ihn hat: „Ich wollte schon immer Menschen unterstützen.“ Und für seine neuen Aufgaben in der Stadtverwaltung hat er mit seinem Werdegang auch die komplette Altersspanne kennengelernt, die in Nettetal in sein Ressort fällt – eigentlich sogar noch ein Stück darüber hinaus: Er hat nicht nur Erfahrungen bei den ganz Jungen in einer Kita gemacht. Er hat in den Wohngruppen Jugendliche und junge Erwachsene betreut, die von ihren Familien getrennt wurden – teils, weil die Eltern das Problem waren, teils weil es eher die Jugendlichen selbst waren, die verhaltensauffällig geworden waren. Betreuung hieß in solchen Fällen auch, sie bei Bewerbungen oder bei Kontakten mit Behörden zu unterstützen.