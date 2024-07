Nettetaler Rat entscheidet Schulstandort Schaag erhält Anbau

Die Angelegenheit sei dringend. Das betonte Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) während der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag, als er den Tagesordnungspunkt sieben aufrief: Ausbau des Schulstandortes Schaag. Am katholischen Teilstandort der Mosaikschule Breyell-Schaag an der Happelter Straße soll die Zweizügigkeit sicher gestellt werden. Außerdem soll das Raumkonzept dem Anspruch einer Offenen Ganztagsschule (OGS) entsprechen. Schließlich soll auch ein Mehrwert für den Stadtteil Schaag erreicht werden. So könnten die Räume beispielsweise in Abstimmung mit der Schule auch von Schaager Vereinen oder für entsprechenden Veranstaltungen genutzt werden. Darauf ging Renate Dyck (SPD) explizit ein: „In Schaag gibt es derzeit keine Räumlichkeit, die für eine größere Veranstaltung genutzt werden kann.“ Die Aula soll die Multifunktionalität gewährleisten.