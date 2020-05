Trauer in Nettetal : Entsetzen an Gymnasium: Schulleiter tödlich verunglückt

Andreas Kries kam erst in diesem Schuljahr nach Nettetal. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Bei einem Motorradunfall in der Eifel ist Schulleiter Andreas Kries am Wochenende ums Leben gekommen. Schüler und Lehrer sind geschockt. Geplant ist ein Trauerraum, der einzeln betreten werden kann.

„Am Samstag ereilte uns die traurige Nachricht vom tragischen Unfall unseres Schulleiters Andreas Kries. Wir verlieren mit ihm einen engagierten Pädagogen und geschätzten Kollegen, der gerade erst begonnen hatte, mit viel Freude und Elan die Geschicke unserer Schule in dieser schwierigen Zeit zu lenken. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Frau und seinen Kindern.“ So ist auf der Homepage des Werner-Jaeger-Gymnasiums zu lesen.

Die Stimmung an der Schule ist sehr bedrückt, sagt Johannes Leenen, stellvertretender Schulleiter. Mit dem Tod des 55-Jährigen, der erst in diesem Schuljahr als Leiter des Werner-Jaeger-Gymnasiums in Nettetal begonnen hatte, konnte niemand rechnen. Dass er bei einem Motorradunfall in der Eifel sein Leben verlor, habe alle geschockt.

Wie die Polizeidirektion Wittlich in Rheinland-Pfalz berichtet, fuhr der 55 Jahre alte Motorradfahrer am Samstag auf der L 33 aus Richtung Feuerscheid kommend in Fahrtrichtung Nimshuscheider Mühle. Im Verlauf einer Linkskurve kollidierte dieser um 14.52 Uhr ohne Fremdeinwirkung mit der rechten Schutzplanke und stürzte. Trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch vor Ort eintreffende Ersthelfer starb der Motorradfahrer infolge der schweren Verletzungen am Unfallort in der Eifel. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 10.

Am Werner-Jaeger-Gymnasium laufen derzeit die Abiturprüfungen. Im Moment gehe es darum, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch wenn die Trauer im Vordergrund stehe, versucht Leenen, sie mit dem Tagesgeschäft wegzudrücken. Die Schüler von Kries’ Kursen in Mittel- und Oberstufe sind noch nicht an die Schule zurückgekehrt. Die beiden Schulseelsorger sollen sich um seine Schüler kümmern. Geplant ist auch, einen Trauerraum einzurichten, der einzeln betreten werden kann. Eine gemeinsame Trauerfeier werde es in Corona-Zeiten nicht geben können.

Schulleiterteam und Lehrerrat haben Johannes Leenen Hilfe angeboten. Es herrsche eine große Solidarität, diese schwierige Situation gemeinsam zu meistern. Vorgänger Hartmut Esser war im Juli 2019 in den Ruhestand gegangen. Jetzt muss die Schulleiterstelle erneut ausgeschrieben werden. Sie wird wohl bis ins nächste Schuljahr hinein vakant bleiben.

(hb)