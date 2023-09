Gemeinschaftsgrundschule Nettetal-Kaldenkirchen Goerigk-Stiftung gibt Geld für Schüler aus finanzschwachen Familien

Die Stiftung geht auf das Nettetaler Ehepaar Goerigk zurück. Josefa Goerigk, die nach ihrem Mann am 28. August 1994 starb, verfügte in ihrem Testament, dass der jährliche Zinserlös aus dem Stiftungsvermögen Armen und Hilfsbedürftigen in Kaldenkirchen zugutekommen solle. Nach 15 Jahren ging jeweils ein Drittel des Vermögens an die Pfarre St. Clemens, die Caritas und die Stadt Nettetal, die die Stiftung seit 2021 führt. Die Leitung der Gemeinschaftsgrundschule werde die Gelder nach Prüfung der Einkommenslage und familiären Situation verwenden, sagt die Stadtverwaltung. Die Stadt werde regelmäßig prüfen, ob sie gemäß den Fördervoraussetzungen verwendet werden.