Gut besuchtes Fest in Nettetal Hinsbecker Antonius-Schützen können endlich wieder feiern

Es war eine sehr, sehr lange Wartezeit für die St. Sebastianus- St. Antonius-Bruderschaft Hinsbeck: Nachdem sie 2017 ihr Schützenfest gefeiert hatten, kam beim nächsten Termin die Pandemie dazwischen. Doch nun war es endlich so weit. Am Wochenende schickten sich die Schützen an, um mit König Guido I. Küppers mit Alexandra sowie den Ministern Udo Bruckhoff mit Susanne und Georg Stams mit Ute zu feiern. Rund 160 Schützen traten in acht Zügen an, hinzu kommen noch zwei Züge, die aus Altersgründen nicht mitziehen.