Stadtgespräch in Nettetal Lob für ein Gedicht und Dank für einen Sprachkurs

„Was soll ich noch sagen? Ich möchte mit Buchstaben applaudieren, um in der Bildsprache der Autorin zu bleiben.“ So würdigte der Autor Manfred Theisen ein Gedicht, das Lilli Geritz, Schülerin der Gesamtschule Nettetal, für den Blog des Projekts Schreibland NRW geschrieben hat. Dem Autor und der Jury des Vereins Literaturbüro NRW, der das Projekt organisiert, hatte das Gedicht der Nettetaler Schülerin mit dem Titel „Wir sind eins“ besonders gut gefallen. Theisen hatte einen Schreibauftrag zum Thema Klima für den Blog wie folgt formuliert: „Kleb’ dich nicht fest – schreib’“. Die 17-jährige Lilli Geritz schrieb 24 Verse mit unterschiedlichen Längen und keinem festen Reimschema: „Ich denke, also bin ich./ Ich atme, also lebe ich“, lauten die ersten beiden Verse. Es folgt eine zaghafte Anrede an den Baum, von der sich das Ich im Gedicht gleich wieder etwas distanziert: „Ich lebe dich, den Baum mit seinem Laub,/ mitsamt dem Vogel, der darin haust.“ In seiner Bewertung lobte Theisen: „Der lyrische Text ist bildreich und assoziativ, ohne das Thema zu verlieren, vielmehr lotet er es aus.“