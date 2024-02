Meister Marcel Glünz aus Nettetal Wie Schornsteinfeger helfen, Geld zu sparen

Mit seinen Hausbesuchen rettet der Schornsteinfeger sogar Leben. Durch eine Messung an einer Heizungsanlage kann er zum Beispiel feststellen, ob die Gefahr besteht, dass die Hausbewohner beispielsweise durch Kohlenmonoxid vergiftet werden. Dann muss der Eigentümer den Fehler beseitigen. „Wenn es wirklich ein gefährlicher Mangel ist, kommt es teilweise auch zur sofortigen Stilllegung“, sagt Glünz. Wird ein Mangel nicht beseitigt oder wird Glünz nach mehrfacher Fristsetzung nicht in ein Haus gelassen, verständigt er die Ordnungsbehörden. „In ganz extremen Fällen wird die Tür mit der Polizei geöffnet“, sagt er. Der Schornsteinfeger übernimmt so selbst hoheitliche Aufgaben und müsste auch dafür haften, falls er etwas versäumen würde.