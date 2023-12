Enthusiasten aus Nettetal Die Trecker-Piloten gehen seit 20 Jahren gemeinsam auf Fahrt

2012 organisierten Johannes Thodam und Ulfert Hollstein die erste achttägige gemeinsame Treckerfahrt zum Treckertreffen nach Kröv an der Mosel, eines der größten Trecker- und Schleppertreffen Deutschlands, dessen Besuch seitdem zur Tradition geworden ist. Die Fahrt fand so großen Anklang, dass weitere mehrtägige Fahrten, zum Beispiel in den Selfkant, nach Uedem, in die Eifel, ins Heuhotel Xanten und nach Kranenburg folgten. Der Jahreskalender wurde darüber hinaus mit vielen weiteren Aktivitäten gefüllt, wie eine Tour am 1. Mai, eine Pfingsttour, eine kleine Hollandtour nach Arcen und eine große nach Kessel sowie eine Lichtertour am 31. Oktober. Ein Höhepunkt war 2017 die Trecker-Wallfahrt von Johannes Thodam und Gerd Lemkens nach Santiago de Compostela, immerhin 6117 Kilometer mit einem Trecker-Oldtimer, für die sie hin und zurück zehn Wochen brauchten. Ein unvergessliches Erlebnis für die beiden Treckerfahrer.