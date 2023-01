Zuversichtliche Schausteller aus Nettetal Wird 2023 wieder ein gutes Kirmes-Jahr?

Der große „Candyland“-Wagen für süße Versuchungen macht in der kirmeslosen Winterzeit Pause in einer Halle. Doch wenn die Saison losgeht, wollen ihn Anke und Jürgen Smikalla wieder herausholen und auf Tour gehen – zur Sprödentalkirmes nach Krefeld, nach Süchteln, zum Brüggener Stadtfest und später im Jahr unter anderem zur Düsseldorfer Rheinkirmes und zum Riesenrummel in Herne-Krange. Mögen zwei Pandemie-Jahre für Schausteller im gesamten Land auch eine schwierige, weil kirmeslose Zeit gewesen sein, für 2023 sind zumindest Anke und Jürgen Smikalla guten Mutes. Hoffnung gibt, was sie voriges Jahr erlebt haben, als Jahrmärkte wieder möglich waren. „Die Plätze waren so gut besucht wie in den Siebziger und Achtziger Jahren“, sagt Anke Smikalla, „die Menschen haben sich gefreut, dass wieder Kirmes. Das hat gezeigt, dass wir gebraucht werden.“