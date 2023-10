Stadtgespräch Nettetal Die letzte Kneipe von Schaag, die langjährige Mitarbeiterin von Suthor

19 Kneipen und drei Bars gab es früher im Nettetaler Stadtteil Schaag. Doch das Kneipensterben hat die Zahl der Lokale dezimiert. Heute existiert in Schaag nur noch eine einzige Kneipe und zwar „Palm‘s Checkpoint“. Vor zehn Jahren, am 2. November 2013, übernahmen Sonja und Detlef Palm die Gaststätte „Alt Speck“, die früher von der Familie Heines-Buscher betrieben wurde. Das Zehnjährige wollen sie am Samstag, 4. November, groß feiern. Mit viel Einsatz haben Sonja und Detlef Palm die Corona-Zeit überstanden. In ihrem Lokal gibt es 110 Sitzplätze. 18 Kegelklubs nutzen die Kegelbahn. Fünf Dartvereine (vier E-Dartmannschaften und eine Steeldartmannschaft) sind dort „zu Hause“, ebenso die Züge der St.- Anna-und-Hubertus-Bruderschaft mit dem Jäger-Zug 2, Blaue Grenadiere und die Artis. Gefeiert wird das zehnjährige Bestehen im Rahmen der Schaager Herbstkirmes am Samstag, 4. November, ab 18 Uhr. Die beiden Gastwirte versprechen den Besuchern an dem Abend „viele Überraschungen“. Die Zukunft sehen Sonja und Detlef Palm positib: „Wir streben ein 25-jähriges Bestehen an“, sagt die 51-Jährige. Ziel sei, dass es den Gästen stets gefalle — so richten die Palms auch Nachbarschaftsfeste und Weihnachtsfeiern aus.