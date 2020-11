Vorfall in Nettetal-Schaag : Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Die Polizei hofft nach einem Einbruchsversuch auf Zeugenhinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schaag Die Täter versuchten in ein Haus an der Hubertusstraße in Nettetal-Schaag zu gelangen.

Wer hat die Einbrecher oder Fahrzeuge gesehen? Die Polizei sucht nach einem Einbruchsversuch an der Hubertusstraße Zeugen. Wie die Kreispolizei Viersen mitteilt, versuchten Unbekannte zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 16.15 Uhr, in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten dabei, die Seitentür aufzuhebeln. Hinweise an die Kripo unter Ruf 02162 3770.

(busch-)