Schützenbrauchtum in Nettetal Vogelschuss bei der St. Anna-Bruderschaft Schaag

Am Anna-Kirmes-Sonntag am 28. Juli in Schaag endet die fünfjährige Amtszeit des Königs Tim van Overbrüggen. Daher ist es erforderlich, in Schaag einen neuen König zu ermitteln. Auftakt dazu ist das Abkränzen des Königsbaumes am Samstag, 27. Juli, um 17.30 Uhr beim König Tim van Overbrüggen, Rieth. Im Anschluss daran geht es mit Marschmusik zum Zelt, das auf dem Schulhof an der Happelter Straße 8 steht. Im Zelt selbst findet dann die große „Dorfsause“ statt mit DJ Manu. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets sind erhältlich bei allen Mitgliedern der Bruderschaft, bei Golden-Goal und bei Axa Tüffers GmbH., Im Vorverkauf beläuft sich der Eintrittspreis auf sieben Euro, an der Abendkasse sind neun Euro zu zahlen.