Nachts in Nettetal-Breyell Diebe stehlen Lkw-Auflieger

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag, 4. Juni, gegen 1.30 Uhr auf dem Gelände einer Spedition auf dem Lötscher Weg in Breyell einen Sattelauflieger gestohlen. Die Diebe gelangten nach Angaben der Polizei mit einer Zugmaschine auf das Gelände und entfernten gewaltsam die Diebstahlsicherung an dem voll beladenen Auflieger. Anschließend fuhren sie mit dem weißen Auflieger in Richtung Paul-Therstappen-Straße davon. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 bei der Kriminalpolizei zu melden.