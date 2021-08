Kaldenkirchen : Sanierung der Skateanlage soll im Frühjahr 2022 beginnen

Kaldenkirchen Die Skateanlage in Kaldenkirchen ist in die Jahre gekommen. Nach den Wünschen der verschiedenen Nutzer soll sie erneuert werden. Die Planung steht, die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Nach zwei Online-Beteiligungsworkshops mit der lokalen Nutzergruppe, Vertretern der Verwaltung und dem von der Stadt Nettetal beauftragten Kölner Planungsbüro LNDSKT liegt nun der Entwurfsplan für die Sanierung der bestehenden Skateanlage an der Kreuzmönchstraße in Kaldenkirchen vor.

Auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern soll am Altstandort ein moderner „Street-Flow Skatepark“ in Betonbauweise für verschiedene Rollsportarten wie Skateboarding, BMX, Inline-Skating, Wheelchair-Skating und Stunt Scooter entstehen. Das Street-Flow Design ist durch eine Kombination aus Street-Elementen gekennzeichnet, die in ihrer Art und Form an Mobiliar aus dem urbanen Raum (wie Sitzbänke, Stufen und Geländer) erinnern. Die relativ geringe Grundhöhe der einzelnen Elemente bietet auch jüngeren Fahrern sowie Anfängern einen Einstieg in den Rollsport.