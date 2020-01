Bauvorhaben in Nettetal-Lobberich : Saal der Werner-Jaeger-Halle wird bis auf den Rohbau entkernt

Lobberich (RP) Die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle nimmt nach Ansicht der Stadtverwaltung Fahrt auf.

Für die Entkernung des Innenbereiches erhielt die Firma Howe Umwelttechnik aus Kirchheim unter Teck den Zuschlag. Sie gehört seit mehr als zwanzig Jahren zu den führenden Unternehmen im Bereich Umwelttechnik und kann umfassende Erfahrung in den Bereichen Schadstoffentfrachtung, Entkernung und in der Demontagetechnik nachweisen.

Michael Rauterkus, Erster Beigeordneter der Stadt Nettetal, führt dazu aus: „Wir sind froh, mit der Sanierung der Werner-Jaeger-Halle in Kürze beginnen zu können. Die Firma Howe Umwelttechnik verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in vergleichbaren Sanierungsprojekten in ganz Deutschland. Damit haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, um diese komplexe Sanierung jetzt zügig anzugehen und umzusetzen.“