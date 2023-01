Nettetal stellt auf energiersparende Leuchten um LED-Flutlicht für Sportanlagen kostet 350.000 Euro

Die Kosten dafür übernimmt die Stadt, sofern die Stromkosten für die Masten bisher von der Stadt Nettetal gezahlt worden sind. Insgesamt geht es nach Angaben der Stadt um 52 Masten mit 102 Strahlern auf insgesamt sechs Anlagen der Vereine Leutherheide, Spiel und Sport Schaag, Rhenania Hinsbeck, TSV Kaldenkirchen sowie SC Union Nettetal (zwei Anlagen). Mit der Umrüstung sinkt der Jahresverbrauch an Kilowattstunden von 115.200 auf 46.080 kWh. In Euro beträgt die Ersparnis pro Jahr 27.648 Euro. Dies hat der Nettebetrieb ermittelt, der im Sommer die Flutlichtmasten der Fußballplätze einer Prüfung unterzogen hat. Die städtische Anlage in Lötsch hat der Netteetrieb bereits auf LED umgestellt.