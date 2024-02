Firma aus Breyell Nettetaler schützen auch den Sitz des Bundestags vor Tauben

Sie gurren, sie setzen sich auf Fassaden – und hinterlassen Kot. Tauben gehören zum Bild der meisten deutschen Innenstädte und fast überall sind sie unerwünscht. Das Nettetaler Unternehmen Rubin Taubenabweiser GmbH montiert in ganz Deutschland Netze, Gitter und spitze Metallstäbe (sogenannte Spikes), um Tauben von Gebäuden fernzuhalten. Die Nettetaler haben sogar am Reichstagsgebäude, dem Sitz des Deutschen Bundestags, in Berlin ein elektrisches Abwehrsystem montiert, das einem Weidezaun ähnelt. In einem ehemaligen Wohnhaus in Breyell produziert das Unternehmen Spikes und führt von dort auch die Geschäfte.