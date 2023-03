Nettetaler Industriegeschichte Rokal-Fenster haben jetzt Platz im Krankenhaus

Die Entwürfe und Zeichnungen für die Glasfenster stammen von Hans Füsser. 1898 in Düsseldorf geboren, zog er 1938 mit seiner Familie in die Künstlerkolonie Hinsbeck-Hombergen. Dort erhielt der Zeichner und Maler den Auftrag, die Fenster für das Verwaltungsgebäude Rokal in Lobberich zu entwerfen. Das Besondere: Die Fenster sind Zeugnisse der Lobbericher Industriegeschichte. Sie zeigen Szenen aus den Produktionsprozessen der 1950-er Jahre. Bei Rokal wurden Modelleisenbahnen, Badezimmerarmaturen, Vergaser und Zierleisten für die Automobilindustrie hergestellt. Auf den Fenstern sind technische Zeichner zu sehen, die am Reißbrett Entwürfe fertigen, ein Fräser, ein Werkzeugmacher, ein Dreher, ein Schmelzer, der mit flüssigem Stahl arbeitet sowie in der Stanzerei die einzige Frau in der Männergesellschaft.