Denkmäler in Nettetal Die Kapelle mit der rätselhaften Scheintür

Seit alters her wird an dieser Kapelle jährlich am Festtag des hl. Rochus, dem 16. August, eine Messe gehalten, heute am jeweiligen Samstag danach. Diese Messen hielten bis zum Ersten Weltkrieg die Hausgeistlichen des Schlosses, heute teilen sich die Pfarren Leuth und Hinsbeck diese Aufgabe. Bis zum Zweiten Weltkrieg fand gleichzeitig eine kleine Krickenbecker Kirmes statt, bei der Gebrauchsgegenstände wie Heurechen, Stiele für Gartengeräte, aber auch Süßigkeiten verkauft wurden. Der Verkauf von Apfeltaschen hat sich bis heute gehalten. Dafür sorgt die Nachbarschaft Hombergen, die seit vielen Jahren die Rochuskapelle und ihre Umgebung pflegt. Bei der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes wechseln sich das Pfarrorchester Leuth und der Musikverein Cäcilia Hinsbeck ab.