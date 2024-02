Denkmäler in Nettetal Altenhof – von der Wasserburg zum Rittergut

1673 wurde der Altenhof aus der Lehenabhängigkeit entlassen, er gehörte im späten 18. Jahrhundert zu den Rittersitzen, deren Besitzer das Recht hatten, im Landtag zu sitzen. 1828 war die von der Familie Walrafens gepachtete Anlage stark verfallen. Daher verkauften die Grafen von Spee das Gut 1833 an Johann Friedrich Schmasen, Spross einer reformierten Kaldenkirchener Kaufmannsfamilie in Venlo und Rotterdam. Zu dem 222 Morgen großen Gut Altenhof, dem größten Hof in Kaldenkirchen, gehörten zu dieser Zeit der Mühlenhof, der Lankeshof und eine, 1552 erstmals erwähnte Windmühle.