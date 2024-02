Parteien und Stadt grübeln noch Sparkonzept für Nettetal lässt noch auf sich warten

Ein Blick in den Kalender ist immer aufschlussreich – selbst wenn es der Sitzungskalender für die Gremien des Stadtrates ist. Bis vor Kurzem war darin für den 7. März eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eingetragen. Nunmehr tagt an diesem Datum eine intimere Runde aus Vertretern von Politik und Verwaltung: die nur halb so große Strategiekommission, die bereits vergangene Woche zusammengerufen war. Eine Strategie, wie man sich zur schwierigen Finanzlage der Stadt und den in kommenden Jahren drohenden Defiziten verhalten soll, ist genau das, worum Politik und Verwaltung ringen. Sparen sei angesagt, das sagen alle. Aber wie und wo? Das ist die Frage, über die zurzeit in den Parteien gesprochen wird.