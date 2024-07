Nettetaler Verein ist Ausrichter Ein Festival des Reitsports an der Lüthemühle

Ein Raunen wird durchs Publikum gehen, wenn die Springreiter ihre Hindernisse bis zu 1,45 Metern Höhe im Springparcours bei einer schweren Zwei-Sterne-Prüfung der schweren Klasse S (dotiert mit 5.000 Euro) am Sonntagnachmittag als Turnierhöhepunkt ohne Abwurf und schnell meistern. Bei den Dressurreitern ist es am Viereck in der Regel mucksmäuschenstill, wenn sie ihre Pferde zur Musik bei einer „Grand Prix Kür“, einer Drei-Sterne-S-Dressur, am Freitagabend „tanzen“ lassen – und das unter Flutlicht. Der Pferdesport dürfte wieder viel Spannung, Nervenkitzel und Unterhaltung bieten – auch beim Rahmenprogramm. Feiern wird bei dieser Pferdeleistungsschau großgeschrieben. Es gibt eine „After-Dressage-Party“ nach der Flutlichtkür und eine „Warsteiner-Riders-Party“ nach dem Flutlicht-Punktespringen der Klasse S* mit Joker, dotiert mit 3.500 Euro. Dieses Springen macht das Jokerhindernis besonders spannend, weil ein Sieg nur über diesen Sprung ohne Abwurf entschieden werden kann, weil dieser die doppelte Punktzahl bringt. Reißt der Reiter diesen Sprung, so kann er in der Platzierung nach unten rutschen, wenn die doppelte Punktzahl abgezogen wird.