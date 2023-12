Nettetaler Grillteam stellt Neujahrsmenü vor Angrillen!

2023 war für das Grillteam „Wild West Barbecue“ aus Nettetal ein erfolgreiches Jahr. Die Griller um Kapitän Erik Radmacher und Geschäftsführer Alexander Lamm gewannen unter anderem die in Krefeld ausgetragenen NRW-Meisterschaften und lösten so das Ticket für die Weltmeisterschaften, die im kommenden Jahr in Stuttgart ausgetragen werden. Für unsere Leser haben sie nun folgendes Menü zusammengestellt – natürlich vom Grill: Vorspeise: Gin-Lachs mit Couscous, Blattsalat und Sesam Crème. Hauptgericht: Smoky Ribeye mit Sellerie-Kartoffel-Püree, gegrilltem Blumenkohl und Salsa Verde, Dessert: Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern, Vanille Crumble, Erdbeer-Sorbet und Beeren Chutney. Viel Spaß beim Nachkochen!