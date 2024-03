Repaircafé in Lobberich Wegwerfen war gestern – heute wird repariert

„Ich bin richtig glücklich, dass die Küchenmaschine wieder funktioniert. Es war nur ein kleines Problem mit einer Kontaktstelle unten an der Rührschüssel. Jetzt läuft sie wieder. Ist das nicht toll?“ Gerade noch hatte die Dame ihre defekte Küchenmaschine in die Kellerräume des evangelischen Gemeindehauses an der Steegerstraße in Lobberich getragen, jetzt läuft das gute Stück wieder. Auch die Reparatur einer Mikrowelle ist keine allzu große Hürde. Lediglich eine Sicherung muss ausgetauscht werden. Jeden dritten Samstag im Monat öffnet das Repaircafé seine Türen. „Wackelkontakt“ hat Thomas Prehm das kostenlose Reparatur-Angebot genannt.