Ehrung in Nettetal Renate Dyck mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet

Behrens, der heute im Kreis Neuss in Jüchen-Damm bei Schloss Dyck wohnt, freute sich, „von Schloss Dyck (sprich: Dick) zu Renate Dyck (sprich: Dück) gekommen zu sein.“ Er überreiche gerne die Medaille, da ihn einiges mit Renate Dyck verbinde, sagte er. Anfang der 1980-er Jahre habe er sie kennengelernt. Sie sei 1980 im Bezirk Niederrhein Referentin in Düsseldorf gewesen, war in den 90-er Jahren Regionalgeschäftsführerin und Geschäftsführerin im Unterbezirk Mönchengladbach. Seit 2013 ist sie Rentnerin, aber weiterhin in der Lokalpolitik tätig.