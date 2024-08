Reiterverein „Lützow“ in Nettetal-Hinsbeck Als Metzger das Rennpferd zerlegten

Nettetal-Hinsbeck · Pferderennen in Nettetal? Ja, das gab es einst in Hinsbeck. Es ging bei den Reitern aber nicht ganz so etepetete zu wie in der britischen High Society an Renntagen in Ascot. Geschichten von Schlachtung auf der Rennbahn, Besäufnissen und Pfahl-Pflicht.

01.08.2024 , 11:26 Uhr

So ging es bei den Pferderennen in Hinsbeck zu. Die Postkarte wurde im Jahr 1900 verschickt. Foto: Repro: Heinz Koch|

Von Heinz Koch