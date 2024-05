Wechsel in Nettetal Ansgar Reichmann als Chef der Biologischen Station verabschiedet

2002 übernahm Reichmann die 1988 entstandene Station als Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter. In diesen 22 Jahren führte er sie Station zu einer über Deutschland hinaus bekannten Institution. In ihren Grußworten betonten Marcus Optendrenk, NRW-Finanzminister und Vorsitzender des Fördervereins Krickenbecker Seen, sowie der Landrat des Kreises Viersen, Andreas Coenen, die Bedeutung von Reichmanns Wirkens für die Natur im Grenzraum. Insbesondere seine Beharrlichkeit habe ihn ausgezeichnet. Wenn ein Verbesserungsvorschlag nicht beim ersten Mal eine Mehrheit gefunden habe, sei er in etwas optimierter Form später wieder auf den Tisch gekommen. Und meist habe er dann Erfolg gehabt. Erinnert wurde dabei insbesondere an das Rohrdommel-Projekt, das Reichmann gegen große Bedenken vieler Seiten durchsetzte und das heute bei Naturschützern wie bei Naturliebhabern zu den Vorzeigeobjekten gehöre.