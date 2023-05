Wenig Beifall für Kritik der WiN-Fraktion Ratsmehrheit findet Miet-Sache der Stadt nicht ungeheuerlich

„Ungeheuerlich“ – so bezeichnete jüngst die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WiN) eine Miet-Sache der Stadt. Die Verwaltung hat Räume in einem Gebäude gemietet, das Sitz einer Rechtsanwaltskanzlei ist, in der auch der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Jürgen Boyxen und CDU-Ratsfrau Gaby Glatz tätig sind. Die Anmietung von Räumlichkeiten für Teile der Stadtverwaltung in einem kommunalpolitischen ,CDU-Hochburg-Gebäude‘ schaffe eine Nähe, die aus unserer Sicht mit einer neutralen Verwaltung nicht im Einklang steht“, kritisierte die WiN-Fraktion. Und verlangte Aufklärung im Stadtrat. Der hat sich jetzt mit dem Thema beschäftigt – von einer kurzen schriftlichen Stellungnahme der Stadt abgesehen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.