Umstrittenes Projekt in Nettetal Gibt der Rat sieben Millionen Euro für Flüchtlings-Unterkunft frei?

Im Dezember hat die Stadtrat erst einmal die Handbremse angezogen: Das nötige Geld, das die Stadt für ihr Bauvorhaben an der Von-Waldois-Straße benötigt, wollten die Politiker vorerst nicht bewilligen. „Sperrvermerk“ heißt im Jargon, was hinter den Posten gesetzt wurde und den Politikern noch einmal Zeit zum Nachdenken verschaffen sollte. Schließlich geht es um geschätzte Baukosten von etwas mehr als sieben Millionen Euro in Zeiten, in denen die Haushaltslage der Stadt auf absehbare Zeit alles andere als rosig sein wird. Die Stadtverwaltung will das Projekt weiter verfolgen und möchte, dass der Rat in seiner Sitzung am 19. März den Sperrvermerk aufhebt und das Geld freigibt. Dagegen wird es Widerspruch geben.