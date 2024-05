Supermarkt in Nettetal Räuber verletzt resolute Kassiererin

Der Räuber war gemeinsam mit einem Begleiter gegen 21 Uhr in den Kassenbereich des Marktes an der Johannes-Cleven-Straße getreten. Als die beiden diesen Bereich passieren wollte, ertönte ein Alarm. Die Angestellte, eine 38-Jährige aus Nettetal, hielt den Mann fest. Dieser schlug sie laut Polizeibericht so heftig mit dem Ellenbogen, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kassiererin konnte dem Mann einen Rucksack wegnehmen, dann flüchtete er in Richtung Ingenhovenpark. Eine Fahndung dort blieb erfolglos.