Überfall in Nettetal Räuber verlangen Geld und Drogen

Ein 29-jähriger Breyeller ist beim Spaziergang mit seinem Hund am Freitag, 17 Uhr, am Ferkensbruch überfallen worden. An der „Fischtreppe" traten gegen 17 Uhr drei Personen von hinten an ihn heran und stießen ihn zu Boden. Einer der Täter trat ihn laut Polizei in die Seite, ein anderer forderte Geld und Drogen. Die Täter durchsuchten den Rucksack des Breyellers, fanden aber weder Geld noch Drogen darin. Zwei von ihnen sind 20 bis 25 Jahre alt, ein weiterer etwa 12 bis 14 Jahre. Alle trugen dunkle Kleidung, Sturmhaube und Kapuze. Hinweise an die Kripo unter der Rufnummer 02162 3770.