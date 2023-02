Überfall in Nettetal Räuber zieht Schusswaffe in Kiosk

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 2. Februar, gegen 20.10 Uhr. Ein dunkel gekleideter Mann betrat einen Kiosk an der Straße Vorbruch. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der 1,70 bis 1,80 Meter große Täter Geld vom Verkäufer, verließ schließlich jedoch ohne Beute den Kiosk in Richtung Innenstadt.