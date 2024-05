Überfall in Nettetal Räuber setzen 17-Jährigem Messer an den Hals

Der junge Mann ist nach Angaben der Polizei gegen 2.30 Uhr am 1. Mai auf dem Grünen Weg unterwegs gewesen, als ihn zwei bislang unbekannte Täter anhielten und seine Bauchtasche verlangten. Die beiden Männer waren maskiert und kamen aus Richtung Breyeller Straße. Einer der Täter hielt dem Opfer ein Messer an den Hals. Nachdem sie den Inhalt der Bauchtasche auf den Boden geschüttet und Bargeld geraubt hatten, flüchteten die Räuber in Richtung Breyeller Straße.