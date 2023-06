Radsport in der Region Das bietet Nettetal am Radwandertag

Die Stadt Nettetal bezeichnet ihn als „das größte Radsportevent seiner Art in Deutschland“. Gemeint ist der Niederrheinische Radwandertag. Am ersten Sonntag im Juli werden wieder um die 30.000 Radfans erwartet – vielleicht sogar mehr, denn in diesem Jahr feiert der Niederrheinische Radwandertag 30-jähriges Jubiläum. 1992 waren nur eine Handvoll Gemeinden und Städte am Start – dieses Jahr sind es gleich 62 Kommunen und vier davon aus den benachbarten Niederlanden. 90 Routen gehören damit zum Netz des Radwandertages: Sie sind alle zwischen sieben und 79 Kilometer lang und manche haben spezielle Themen.