Alle Jahre wieder in Nettetal Schlemmertouren führen zu Spargel, Bauern und Restaurants

Geradelt wird zum ersten Mal am Samstag, 27. April von 14 bis 18.30 Uhr. Unterwegs steht eine Besichtigung des Landhofs von Reiner Hermans in Lobberich auf dem Programm, gegessen wird im Restaurant Forsthaus Hombergen in Hinsbeck. Die zweite Tour ist am Samstag, 8. Juni, von 14 bis 18.30 Uhr, mit Besichtigung des Chico Spargel- und Beerenhofs in Kaldenkirchen und Einkehr im Restaurant Secretis in Hinsbeck.