Vorfall in Nettteal-Kaldenkirchen Radfahrer bei Kollision verletzt

Eine rasch und unachtsam geöffnete Autotür hat am Freitag gegen 13.50 Uhr den Sturz eines Pedelecfahrers (62) verursacht. Laut Polizei war er am Radweg der Friedrichstraße in Richtung Poststraße In Nettetal-Kaldenkrichen unterwegs, als eine Beifahrerin (86) bei einem parkenden Wagen in Höhe Haus 46 die Tür öffnete. Es kam zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige stürzte zu Boden und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.