Verkehrsunfall in Nettetal : Radfahrerin schwer verletzt

Verkehrsunfall in Nettetal

Die verletzte Radfahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhauus gebracht werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Kaldenkirchen Die Polizei meldet einen Unfall mit Radfahrerin in einem Kreisverkehr. Die 19-jährige Autofahrerin übersah nach Polizeiangaben eine 80-jährige Radfahrerin, die bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine 80-jährige Radfahrerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag schwer. Gegen 16.19 Uhr fuhr eine 19-Jährige aus Nettetal mit ihrem Auto von der Gerberstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in den Kreisverkehr Gerberstraße/Ringstraße ein, um dann nach rechts auf die Ringstraße abzubiegen. Dabei übersah sie offensichtlich die 80-jährige Radfahrerin aus Nettetal im Kreisverkehr, die ebenfalls auf der Ringstraße weiter fahren wollte. Wie die Polizei weiter mitteilt,.verletzte sich die 80-Jährige beim Zusammenstoß mit dem Auto so schwer, dass der Rettungswagen sie ins Krankenhaus bringen musste.