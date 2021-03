Verkehrsunfall in Lobberich : Radfahrerin schwer verletzt

Die Radfahrerin musste nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Lobberich Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Lobberich wurde eine 78-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Zum Unfall kam es, als an der Kreuzung Werner-Jaeger-Straße / Obere Färberstraße eine Autofahrerin dem Rad die Vorfahrt nahm.

(hb) Schwer verletzt wurde eine 78-jährige Radfahrerin aus Lobberich am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Am Montag gegen 11.45 Uhr fuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Nettetal auf der Werner-Jaeger-Straße in Lobberich. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll die Autofahrerin an der Kreuzung Obere Färberstraße die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet haben. Durch die Kollision stürzte die Seniorin mit ihrem Fahrrad und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

