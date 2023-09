Unfall in Nettetal Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Der Wagen eines 63-jährigen Autofahrers aus Nettetal und eine 41-jährige Radfahrerin sind am Donnerstag, 14. September, gegen 14.15 Uhr auf der Straße Natt in Breyell zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei bog der Autofahrer nach links auf die Straße Natt in Richtung Gier ab. Die bevorrechtigte Radfahrerin sah er zu spät, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Lastenrad kam. Die 41-Jährige aus Düsseldorf fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus.