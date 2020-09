Aus dem Polizeibericht : Radfahrerin bei Unfall in Schaag leicht verletzt

Bei dem Unfall in Schaag wurde eine 80-jährige Radfahrerin leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Schaag Eine Schaagerin (80) hat sich bei einem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei radelte die Frau am Mittwoch gegen 10.40 Uhr über die Annastraße in Richtung Breyell. Als sie an einem Auto am Straßenrand vorbeifuhr, fuhr dieses los und stieß gegen das Hinterrad des Fahrrades.

Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Den Wagen fuhr ein Nettetaler (77). Das Verkehrskommissariat ermittelt.

(hb)