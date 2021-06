An der Hochstraße in Lobberich : Radfahrer belästigt eine 15-Jährige

An der Hochstraße in Lobberich

Lobberich Es passierte nicht auf einem einsamen Waldweg, sondern mitten in der Innenstadt von Lobberich. An der Hochstraße entblößte ein Radfahrer seinen Penis vor einer 15-Jährigen.

Ein Radfahrer hat am Mittwoch vor einer 15-Jährigen masturbiert. Um 18.35 Uhr ging die Jugendliche aus Brüggen zu Fuß in Lobberich über die Hochstraße. Dort kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Während der Fahrt entblößte der Mann seinen erigierten Penis und fing an zu masturbieren. Die Jugendliche ging schnell in Richtung Doerkesplatz weiter. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hatte leicht gräuliche, kurze Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine rote, kurze Sporthose und ein dunkelgraues T-Shirt.