Autobahnausfahrt Breyell : Radfahrer bei Unfall verletzt

Breyell Wieder ein Unfall beim Abbiegen. Autofahrer bemerken Radfahrer zu spät oder gar nicht. Jetzt fuhr ein Auto an der Ausfahrt Breyell gegen ein Fahrrad eines 38-Jährigen, der damit auf dem Radweg unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß mit einem Auto am Montag wurde ein 38-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Um 11.10 Uhr bog ein 52-jähriger Nettetaler von der Autobahnausfahrt Breyell der A61 nach rechts auf die Dülkener Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Radfahrers aus Viersen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg fuhr. Das Fahrrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand leichter Sachschaden.