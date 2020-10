Boisheimer Straße in Schaag : Radfahrer bei Unfall verletzt

Nettetal Auf der Boisheimer Straße in Schaag kam es zu einer gefährlichen Begegnung eines Traktor-Gespanns mit einer Gruppe von Rennradfahrern. Ein 53-jährige Radfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht.

(hb) Ein 53-jähriger Radfahrer aus Wesel wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Schaag leicht verletzt. Gegen 17 Uhr fuhr ein 62-jähriger Boisheimer mit seinem Traktor-Gespann auf der Boisheimer Straße in Schaag in Richtung Ortsmitte.