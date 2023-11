QR-Code-Aktion in Nettetal Breyells Film-Standorte sind jetzt komplett gekennzeichnet

Vier Tafeln hatte man bereits am Feuerwehr-Museum, an der Neuen Kirche, an der Breyeller Symbolfigur „Der Kiependreäger“ und am alten Kirchturm, von dem es gleich drei Filme gibt, angebracht. Zur Installation einer letzten Tafel trafen sich nun am Weyer Kastell Vertreter der Initiative mit Bürgermeister Christian Küsters, Ortsvorsteherin Vera Gäbler und Hausherr Gert-Friedrich Prinz von Preußen. Gemeinsam montierten Ingenrieth, Küsters und Gert-Friedrich Prinz von Preußen die Tafel am Eingangstor zum Weyer Kastell an.