Zwei Männer in Krefeld angeklagt Geldautomaten-Sprengung in Nettetal wird jetzt vor Gericht verhandelt

Es war eine spektakuläre Tat, die Bewohner in Lobberichs Ortskern am 30. Dezember vergangenen Jahres gegen 3.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen hat – und nun soll sie vor Gericht ein Nachspiel haben: Am Montag, 12. Juni, sollen in Krefeld zwei Männer vor Gericht stehen, die laut Anklage am 30. Dezember den Geldautomaten der Deutschen Bank in Lobberich gesprengt haben sollen. Die Vorwürfe, die gegen einen 19-Jährigen und einen 24-Jährigen erhoben werden, lauten im Juristen-Jargon: Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gemeinschaftlichem Diebstahl in einem besonders schweren Fall und gemeinschaftliche Sachbeschädigung. Die Angeklagten sollen mehr als 100.000 Euro in bar erbeutet haben.