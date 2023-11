Karneval in Nettetal Bunte Party für Julian I. und Clara I.

Das scheidende Prinzenpaar Justus I. und Saniye I. inthronisierte mit der Übergabe des Zepters an den 14-jährigen Julian I. (Kox) und des Krönchens an die 13-jährige Clara I. (Siemes) seine Nachfolger. „Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander“, sagten Julian I. und Clara I.: „Wir freuen uns auf euch, das Publikum, wenn wir Kindergärten und Schulen besuchen und in die Säle einziehen.“