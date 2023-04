Programmkino-Reihe für Nettetal Auch Elvis kommt in die Alte Fabrik

Weitere Termine und Titel stehen schon fest: Am 2. Mai läuft „Igor Levit No Fear“, ein filmisches Portrait des Künstlers Igor Levit; am 16. Mai ist „Master Cheng in Pohjanjoki“ an der Reihe, ein vergnüglicher Streifen über einen japanischen Koch, der in der finnischen Provinz strandet; und am 13. Juni gibt es dann doch einen Film, der auch den Kassen „normaler“ Kinos einigen Erfolg hatte: „Elvis“ mit Austin Butler in der Hauptrolle und Tom Hanks als skrupellosem Manager von Elvis.