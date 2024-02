Programm für 2024 Was Nettetaler Kindern in den Ferien geboten wird

Wer schon für die Osterferien etwas sucht, wird vor allem in Lobberich bei mehreren Anbietern und in Kaldenkirchen im Spielecafé fündig. In der „Oase“ in Breyell soll es dann auch einzelne Angebote geben, die dort per Aushang angekündigt werden. In den Herbstferien stehen in Breyell, Lobberich und Hinsbeck wieder Workshops der jährlichen „Kulturrucksack“-Reihe auf dem Programm. Darüber hinaus wird es in den Osterferien aber noch andere Angebote geben.