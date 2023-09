Für Jugendliche in Nettetal Der Kulturrucksack für die Herbstferien ist gepackt

Wer Nadel und Faden verschmäht, hat in diesem Jahr ausreichend Alternativen. Das Jugendcafé Oase bietet beispielsweise einen Graffiti-Workshop mit Schwarzlichteffekten auf Leinwand an (Montag, 9. Oktober, 14 bis 17 Uhr). Um Graffiti geht es auch am Mittwoch, 11. Oktober, 15 bis 18 Uhr, in der Oase in Lobberich. Im Spielecafé des Jugendheims in Kaldenkirchen können die Jugendlichen einen Foto-Workshop absolvieren (Mittwoch, 11. Oktober, 14 bis 17 Uhr) oder sich von einer Goldschmiedin zeigen lassen, wie man sich einen Ring anfertigt (Mittwoch, 11. Oktober, 13.30 bis 16.30 Uhr – diesen Kurs gibt es auch am Donnerstag, 5. Oktober, von 11 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei). Die Breyeller Bibliothek steuert auch einen Workshop in Manga- oder Porträtzeichnen bei (Freitag, 6. Oktober, 10 bis 13 Uhr). Unter anderem gibt es auch einen Ausflug ins Filmmuseum in Düsseldorf, wo die Teilnehmer die Arbeit an einem Filmset kennenlernen und selbst einen Film drehen können.